«СВ»: родственники солдат ВСУ вышли на акцию в Киеве, но остались незамеченными

Родственники солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на акцию в Киеве, но остались незамеченными. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Родные и близкие уничтоженных солдат 92-й ошбр решили напомнить о своем существовании, выйдя на акцию протеста в Киеве», — сообщил канал, сопроводив информацию фото с места события.

Уточняется, что эта акция протеста не вызвала интереса ни у украинских или зарубежных СМИ, ни у местных жителей. Как пояснил «Северный ветер», 92-я бригада ВСУ находится в зоне ответственности группировки «Север», где постоянно несет тяжелые потери.

До этого покинувший Украину из-за уголовного дела депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что Владимир Зеленский лично приказал не забирать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена, о котором договорились российская и украинская делегации в Стамбуле.

Ранее в Раде выдвинули условия для признания пропавших без вести бойцов ликвидированными.