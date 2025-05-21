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Родственники пленных десантников ВСУ вышли на протесты

РИА Новости: родственники пленных десантников ВСУ протестуют в городах Украины
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Родственники военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили массовые акции протеста в ряде городов страны. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, акции были устроены после того, как в координационном штабе родственникам ничего не рассказали о пленных бойцах.

Родные военнослужащих считают, что Киев намеренно игнорирует их требования и не планирует возвращать десантников, так как многих из них насильно мобилизовали. Украинцы переживают, что в предстоящем обмене пленными между Россией и Украиной десантники снова останутся за бортом, а власти спишут это на отказ Москвы, заявил источник.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Россию представляли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Ранее в США сообщили о провальной попытке Зеленского «‎переманить» Трампа на свою сторону.

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