На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после ограничений

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
close
AMilkin/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Саратова (Гагарин) снова работает в обычном режиме — ограничения на прием и вылет самолетов сняты. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности гражданской авиации. По словам Кореняко, в период их действия на запасной аэродром был вынужден «уйти» один самолет.

До этого представитель Росавиации сообщил, что аэропорты Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево) снова работают в обычном режиме — ограничения на прием и вылет самолетов сняты.

Министерство обороны России сообщало, что в ходе массированной атаки этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 81 беспилотный летательный аппарат над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Московская область.

Ранее авиакомпания Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами