Аэропорт Саратова вернулся к штатной работе после ограничений

Аэропорт Саратова (Гагарин) снова работает в обычном режиме — ограничения на прием и вылет самолетов сняты. Об этом заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры вводились для обеспечения безопасности гражданской авиации. По словам Кореняко, в период их действия на запасной аэродром был вынужден «уйти» один самолет.

До этого представитель Росавиации сообщил, что аэропорты Иваново (Южный) и Калуга (Грабцево) снова работают в обычном режиме — ограничения на прием и вылет самолетов сняты.

Министерство обороны России сообщало, что в ходе массированной атаки этой ночью силы противовоздушной обороны сбили 81 беспилотный летательный аппарат над 11 регионами России. Среди них — Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Астраханская и Рязанская области, Крым и Московская область.

Ранее авиакомпания Air Arabia приостановила авиасообщение с Россией до 30 июня.