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Мигрант надругался над школьницей в Москве и оказался за решеткой

В Москве мигранта арестовали по подозрению в надругательстве над школьницей
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Pixabay

В Москве арестовали мигранта, подозреваемого в надругательстве над 14-летней девочкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 июня возле жилого дома на улице Ключевой. По данным следствия, иностранец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой ему школьницы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Мигранту предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого в Саратовской области мужчина изнасиловал шестиклассницу в своей машине. В отношении злоумышленника возбудили несколько уголовных дел.

Ранее краснодарец восемь лет насиловал падчерицу и получил 19 лет колонии.

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