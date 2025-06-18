Мигрант надругался над школьницей в Москве и оказался за решеткой

В Москве мигранта арестовали по подозрению в надругательстве над школьницей

В Москве арестовали мигранта, подозреваемого в надругательстве над 14-летней девочкой. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 11 июня возле жилого дома на улице Ключевой. По данным следствия, иностранец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой ему школьницы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Мигранту предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ.

По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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