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В Саратовской области мужчина изнасиловал школьницу в своей машине

В Саратовской области мужчину задержали за изнасилование несовершеннолетней
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Shutterstock

В Саратовской области молодой человек стал фигурантом уголовных дел после надругательства над ребенком. Об этом сообщает ИА «Регион 64».

По данным издания, в период с 11 июля 2020 по 10 июля 2021 года мужчина изнасиловал ученицу шестого класса, которой в тот момент было 11 лет.

Уже в текущем году, в начале июня, та же школьница подверглась насилию со стороны мужчины, на этот раз оказавшись в салоне автомобиля.

О том, как сотрудники правоохранительных органов узнали о ситуации, не уточняется. Спустя около недели после второго эпизода местного жителя поймали.

В отношении мужчины возбудили несколько уголовных дел по статьям об изнасиловании лица, не достигшего 14 лет, и о насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Москве двое мужчин надругались над двумя несовершеннолетними. Сначала девушек заставили употребить наркотики, затем изнасиловали. В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела.

Ранее школьница заявила о домогательствах отца после побега из дома на поезде.

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