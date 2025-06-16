«Внушал, что это нормально»: россиянин, насиловавший падчерицу, отправился в колонию

Краснодарец восемь лет насиловал падчерицу и получил 19 лет колонии

В Краснодарском крае 41-летнего мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, с 2017 по 2024 годы мужчина регулярно совершал преступления сексуального характера в отношении дочери сожительницы.

«На момент совершения первого преступления ребенку было 8 лет. На протяжении всего времени девочка молчала, так как отчим внушал ей, что такие отношения – это нормально», — рассказали в пресс-службе.

В отношении преступника были возбуждены уголовные дела по шести статьям УК РФ. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, мужчина полностью признал вину.

Суд назначил педофилу наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права заниматься работой с детьми на 18 лет, с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев. Ему также назначили принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подростки надругались над девочкой в психиатрической клинике.