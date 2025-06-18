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Задержанный в Армении бизнесмен Карапетян включен в базу «Миротворца»

Бизнесмен Карапетян с 2023 года включен в базу украинского сайта «Миротворец»
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Арам Нерсесян/РИА Новости

Президент ГК «Ташир», российский бизнесмен Самвел Карапетян, задержанный в Армении 18 июня, уже более двух лет находится в базе украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что персональные данные предпринимателя появились на портале 23 апреля 2023 года.

До этого один из адвокатов бизнесмена Армен Фероян сообщил, что Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. При этом также стало известно, что у дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Президент «Ташира» ранее заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он пгообещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», если политики потерпят неудачу. Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что власти «снова деактивируют» бизнесмена «и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».

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