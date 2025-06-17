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Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян»

Симоньян: Пашинян пытается арестовать настоящего радетеля всех армян Карапетяна
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается арестовать «настоящего радетеля всех армян» — российского предпринимателя, президента ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«Эфенди Пашинян, делающий вид, что он радетель всех армян, прямо сейчас в Армении пытается арестовать настоящего радетеля всех армян, Самвела Карапетяна. За то, что он встретился с духовным лидером армян, Католикосом Гарегином II. Раздухарился, как бессмертный», — отметила она.

Незадолго до этого брат предпринимателя, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил изданию Armlur, что Самвел Карапетян все еще дома. По словам экс-депутата, «его не арестовали, но скоро арестуют». Поводом вокруг скандала стала критика Карапетяна армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в Москве внимательно следят за ситуацией вокруг Карапетяна, которому в Ереване «угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами». Ему будет оказано необходимое содействие, добавила она.

Ранее в Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна.

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