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В Армении прошли обыски у российского миллиардера

A1Plus: в Армении прошли обыски у президента компании «Ташир» Карапетяна
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Арам Нерсесян/РИА Новости

В Армении прошли обыски у президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна после его слов о поддержке армянской церкви. Об этом сообщает телеканал A1Plus.

По информации журналистов, несколько часов назад Карапетян выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Президент «Ташира» заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении.

«Если политики потерпят неудачу, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему», — сказал Карапетян.

Позднее ему ответил Пашинян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), заявив, что «мы его снова деактивируем и навсегда». После этого начались обыски.

Адвокат Карапетяна и компания «Ташир» сообщают, что миллиардер не задержан и находится у себя дома.

По информации Sputnik, у дома Карапетяна в Ереване задержаны более 45 человек. Брат предпринимателя, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил Armlur, что Самвел Карапетян все еще дома. По его словам, «его не арестовали, но скоро арестуют».

Ранее в Армении задержали бывшего премьера Абрамяна по подозрению в отмывании денег.

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