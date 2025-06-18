В США похищенная годовалая девочка найдена невредимой спустя три года, пишет Daily Mail.

Блессинг Вассо пропала в возрасте всего одного года, когда ее мать Эрика скрылась вместе с дочерью во время визита в центре Brighton Park в Чикаго, где стояла на учете. На тот момент ребенок был под надзором Департамента детей и семей штата Иллинойс, сотрудники которого и сообщили в полицию о пропаже.

Поиски девочки зашли в тупик почти на три года, пока весной 2025 года полиция не возобновила работу по этому делу. Офицеры распространили обновленное сообщение о пропавших, предполагая, что пара могла скрываться в Калифорнии или Техасе.

Прорыв в деле произошел в июне 2025 года, когда правоохранители заметили разыскиваемых в районе Чикаго. Основным ключом к разгадке стало то, что маленькая девочка, выглянувшая из окна второго этажа дома, поразительно напоминала возрастную фотографию Блессинг.

В итоге полицейские провели операцию, в ходе которой проникли в дом. Девочка была найдена внутри здания и сразу же передана в руки представителей соцзащиты. Сейчас она снова находится под опекой.

Эрика пыталась скрыться, но была задержана на месте. Она арестована и содержится в тюрьме округа Кук. На нее заведены несколько уголовных дел.

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