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Женщина подружилась с новоиспеченной матерью и похитила новорожденного

В Индии девушка подружилась с роженицей и украла из больницы ее ребенка
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Shutterstock

В Индии девушка подружилась с будущей матерью и украла ее ребенка через три дня после родов. Об этом пишет Times of India.

Похищение ребенка из Государственного медицинского колледжа и больницы (GMCH) в Мирадже произошло в субботу, 3 мая. Похитительницу, которой оказалась 24-летняя Сара Сатхе, нашли по камерам видеонабюдения и задержали 5 мая.

Младенца, который родился в прошлый четверг, она отвезла в свою деревню. Он не пострадал и уже вернулся к матери. Известно, что Сатхе сначала подружилась с матерью мальчика и ее родственниками, а затем забрала новорожденного, объяснив это необходимостью сделать прививку.

Мотивы похитительницы остаются неизвестными, после случившегося в родильном отделении больницы усилили меры безопасности.

Ранее мать продала младенца за 1,8 млн рублей и потребовала у новых родителей вернуть его.

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