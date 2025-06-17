Турист упал со скалы, снимая извержение вулкана на Гавайях

Турист упал со скалы на Гавайях во время съемки извержения вулкана

Турист упал со скалы и чудом выжил, пытаясь заснять извержение вулкана на Гавайях. Об этом сообщает New York Post.

Несчастный случай произошел 11 июня на тропе Байрон-Ледж в черте Гавайского вулканического национального парка. Житель Бостона пытался найти лучший вид на извергающийся вулкан Килауэа, чтобы сделать наиболее удачные снимки.

Около 21:00 турист подошел к краю скалы и оступился. Он упал бы еще на 30 метров вниз, но дерево смягчило его падение. Поисково-спасательные группы нашли мужчину на глубине примерно 9 метров. Пострадавший отделался лишь незначительными травмами лица.

Пока мужчина ждал спасения, вулкан Килауэа выбросил лаву на высоту в более чем 100 метров. С 23 декабря 2024 года это извержение стало 25-м эпизодом активности вулкана.

Ранее в Греции медведь напал на туриста и столкнул его в ущелье.