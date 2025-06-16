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В Греции медведь напал на туриста и столкнул его в ущелье

CBS News: в Греции медведь столкнул туриста в глубокое ущелье
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Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

В Греции туристы столкнулись с медведем во время похода к месту крушения старого военного самолета. Об этом сообщает CBS News.

По данным журналистов, Христос Ставрианидис вместе с другом Димитрисом Киороглу и его собакой шел по лесной тропе, когда на них неожиданно выбежал бурый медведь. Хищник попытался напасть на Киороглу, но вмешалась собака – она отвлекла животное. В это время мужчина успел применить перцовый баллончик.

Ослепленный медведь переключился на Ставрианидиса, сбил его с тропы в ущелье и скрылся. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

По словам экспертов из природоохранной организации Arcturos, медведь действовал не из агрессии, а защищаясь — вероятно, почувствовал угрозу.

Ставрианидис нашел в горах обломки греческого военного самолета, разбившегося около 70 лет назад. Он решил проложить к нему удобный маршрут, чтобы как можно больше людей могли посмотреть на обломки.

В конце мая в канадском городе Тимминс провинции Онтарио медведица с медвежонком вышла к жилым кварталам и напала на двух человек. Все началось с того, что один из местных жителей заметил на дереве медвежонка и спустил своего пса. Но когда он попытался забрать своего питомца, то оказался лицом к лицу с разъяренной медведицей, которая бросилась защищать своего малыша.

Ранее бигль спас буддийского священника от нападения медведя.

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