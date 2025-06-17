В Якутии двухлетний мальчик впал в кому, случайно скатившись в реку

В Якутии врачи спасают трехлетнего мальчика, скатившегося в реку во время игр

В Якутии двухлетнему ребенку понадобилась помощь медиков после того, как он упал в реку. Об этом сообщает SakhaDay.

Инцидент произошел в селе Ытык-Кюель. По данным издания, ребенок приехал к бабушке и дедушке, чей дом находился на берегу водоема. Мальчик выбежал за ограждение и в какой-то момент скатился в реку.

«Когда взрослые хватились его, начали искать малыша, и заметили, что он зацепился у реки за дерево или корягу», – сообщается в публикации.

Пострадавшего госпитализировали в местное медучреждение в тяжелом состоянии. На данный момент пострадавший находится в коме.

Известно, что ребенок растет в благополучной семье, на учете в ПДН родители не состоят. Этим летом мальчику должно исполниться три года.

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