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В Якутии двухлетний мальчик впал в кому, случайно скатившись в реку

В Якутии врачи спасают трехлетнего мальчика, скатившегося в реку во время игр
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Shutterstock

В Якутии двухлетнему ребенку понадобилась помощь медиков после того, как он упал в реку. Об этом сообщает SakhaDay.

Инцидент произошел в селе Ытык-Кюель. По данным издания, ребенок приехал к бабушке и дедушке, чей дом находился на берегу водоема. Мальчик выбежал за ограждение и в какой-то момент скатился в реку.

«Когда взрослые хватились его, начали искать малыша, и заметили, что он зацепился у реки за дерево или корягу», – сообщается в публикации.

Пострадавшего госпитализировали в местное медучреждение в тяжелом состоянии. На данный момент пострадавший находится в коме.

Известно, что ребенок растет в благополучной семье, на учете в ПДН родители не состоят. Этим летом мальчику должно исполниться три года.

До этого в Москве мальчик ушел под воду в бассейне. Тренер следил за детьми, но в какой-то момент стал смотреть в телефон. Ребенок тем временем погрузился в воду и не вынырнул. Плававший рядом мужчина спас пострадавшего.

Ранее в Ленобласти рыбак ушел под воду после рыбалки.

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