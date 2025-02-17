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В Москве тренер не заметил, как ребенок ушел под воду в бассейне

В Москве возбудили дело после того, как мальчик не смог выбраться из бассейна
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Кадр из видео/Telegram-канал «112»

В Москве возбудили уголовное дело после инцидента с погрузившимся под воду ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в бассейне на улице Крупской. По версии следствия, ребенок находился в воде, но не смог выбраться самостоятельно и получил травмы.

На кадрах с места инцидента заметно, что тренер наблюдал за детьми, но в какой-то момент достал телефон и длительное время смотрел в него. В этот момент подопечный погрузился под воду и не вынырнул. Его заметил мужчина, плававший рядом, он передал ребенка тренеру, и тот стал реанимировать пострадавшего.

По данным Telegram-канала «112», после этого мужчина отнес мальчика в медпункт, под водой ребенок провел более двух минут. Скорую помощь вызвал отец мальчика, который пришел забирать его и узнал о ситуации от посторонних.

Сейчас пострадавший находится в реанимации с матерью.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Красноярске ребенок впал в кому после визита в бассейн.

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