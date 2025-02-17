В Москве тренер не заметил, как ребенок ушел под воду в бассейне

В Москве возбудили уголовное дело после инцидента с погрузившимся под воду ребенком. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в бассейне на улице Крупской. По версии следствия, ребенок находился в воде, но не смог выбраться самостоятельно и получил травмы.
На кадрах с места инцидента заметно, что тренер наблюдал за детьми, но в какой-то момент достал телефон и длительное время смотрел в него. В этот момент подопечный погрузился под воду и не вынырнул. Его заметил мужчина, плававший рядом, он передал ребенка тренеру, и тот стал реанимировать пострадавшего.
По данным Telegram-канала «112», после этого мужчина отнес мальчика в медпункт, под водой ребенок провел более двух минут. Скорую помощь вызвал отец мальчика, который пришел забирать его и узнал о ситуации от посторонних.
Сейчас пострадавший находится в реанимации с матерью.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас следователи проводят все необходимые мероприятия.
Ранее в Красноярске ребенок впал в кому после визита в бассейн.