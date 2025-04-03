В Ленобласти рыбак ушел под воду после рыбалки

В Ленобласти мужчина провалился под лед на реке Свирь, его не спасли

В Ленинградской области 75-летнего мужчину не спасли после того, как он ушел на дно реки. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на реке Свирь. Пожилой мужчина по имени Иван отправился рыбачить вместе со своим знакомым. После совместного времяпрепровождения, они направились к лодке, но из-за непрочного льда Иван провалился под него.

Товарищ попытался спасти рыбака, но сам оказался в воде и пытался выбраться самостоятельно. Спустя некоторое время знакомому удалось вытащить пожилого мужчину, но к тому моменту он провел в воде уже более получаса. Спасти пострадавшего не удалось.

До этого в соседнем регионе, Карелии, под лед провалились четыре рыбака. Местные жители обратили внимание на мужчин и помогли им выбраться. Вскоре их привели в Палеозерский монастырь, где они смогли отогреться.

Подобный случай произошел в Адыгее, где мужчина с ребенком перевернулись на лодке. Они отправились на берег водохранилища, но во время прогулки по воде не смогли выбраться на сушу.

Ранее в Челябинске мальчик провалился под лед на озере.