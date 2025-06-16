Туриста задержали в гостиничном номере после ночи с 13-летней тайкой

В Таиланде задержали туриста, заплатившего деньги за секс с 13-летней девочкой

Туриста из Франции задержали в Таиланде по подозрению в педофилии, пишет газета The Bangkok Post.

Иностранца задержали днем 8 июня в номере отеля Pattaya Plaza Condotel в Паттайе. 44-летнего жителя Франции заподозрили в том, что он якобы заплатил за секс с 13-летней девочкой.

По версии следствия, ребенок стал жертвой принудительной проституции. Предположительно, мужчина предложил деньги, увидев девочку в пивном баре в Нонгкхае, где работает ее мать. Сумма «сделки» не уточняется.

Вскоре об этом узнали в полиции, и мужчина был объявлен в розыск по подозрению в растлении малолетней. Француз отрицает вину, какое ему грозит наказание, пока неизвестно.

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