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Иностранец попал в чат с детьми, совращал и шантажировал их фото непристойного характера

Иностранец совращал детей из России в чате
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Maria Gladkova/Shutterstock/FOTODOM

Иностранца обвиняют в растлении российских детей. Об этом сообщает «Известия».

Расследование началось в прошлом году, после обращения родителей московской школьницы. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, 41-летний иностранец по имени Муслим познакомился с одноклассницей девочки, между ними завязалось общение.

Вскоре школьница добавила обвиняемого в чат, где было около десяти детей. С каждым из них позже Муслим стал вести переписку. Он выманивал у собеседников фото и видео без одежды, после чего начинал шантажировать, и пострадавшие отправляли ему новый контент непристойного характера.

Спустя некоторое время о шантаже узнали педагоги, они обратились в правоохранительные органы. Специалисты завели уголовное дело и установили личность мужчины. Его арестовали заочно, так как он находится на территории Азербайджана.

Ранее шестилетнюю девочку заманили шоколадом в мечеть в Индии и изнасиловали.

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