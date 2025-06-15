В полиции допустили наличие сообщников у стрелявшего в Миннесоте мужчины

Полиция предупредила, что напавший на законодателей в Миннесоте мог быть не один

Подозреваемый в нападении на двух законодателей в американском штате Миннесота может иметь сообщников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По словам представителя полиции, поиски злоумышленника продолжаются — его видели в разных местах города на камерах наблюдения. В правоохранительных органах отметили, что пока неизвестно, знал ли нападавший законодателей или только посещал те же мероприятия, что и они.

По информации СМИ, мужчина был в латексной маске и полицейской форме. В преступлении подозревается экс-член совета штата Вэнс Лютер Бельтер. За его поимку и информацию, которая сможет привести к преступнику, объявлено вознаграждение до 50 тысяч долларов.

Вечером 14 июня в Миннесоте неизвестный выстрелил в двух членов местного законодательного собрания и их супругов. По данным Fox 9, прибывшие на место происшествия правоохранители вступили с нападавшим в перестрелку, но мужчине удалось скрыться.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об «ужасной стрельбе», произошедшей в Миннесоте. Глава государства назвал ее «целенаправленной атакой на законодателей штата».

Ранее в США арестовали американца, угрожавшего Трампу.