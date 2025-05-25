В США арестовали американца, угрожавшего Трампу

Гражданина США арестовали в аэропорту Нью-Йорка по подозрению в планах взорвать американское посольство в Тель-Авиве. Об этом сообщает NBC News.

По данным минюста США, мужчину задержали 19 мая в Израиле после конфронтации c охранником перед зданием дипмиссии.

В рамках обыска у мужчины обнаружили «три примитивных самодельных зажигательных устройства, известные как «Коктейль Молотова». В соцсетях подозреваемый также опубликовал призывы к акциям против США и Запада после того, как он сожжет посольство в Тель-Авиве, а также угрожал жизни главы Белого дома Дональда Трампа.

21 мая на двух сотрудников израильского посольства в США напали у Еврейского музея в Вашингтоне. Они не выжили. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям дипломатов. Резонансный инцидент произошло на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог указал на слабую охрану сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.