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В США притворившийся полицейским мужчина расстрелял политиков-демократов

В Миннесоте неизвестный выстрелил в двух политиков-демократов и их супругов
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Thomas Peter/Reuters

В штате Миннесота на Среднем Западе США неизвестный выстрелил в двух членов местного законодательного собрания и их супругов, передает Fox 9.

Как отмечает телеканал, около 5:30 (13:30 мск) полиция города Бруклин-Парк попросила местных жителей не открывать двери после получения информации о стрельбе. Подозреваемым является белый мужчина с каштановыми волосами. Он одет в черный бронежилет поверх синей рубашки и брюк и может выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов.

По данным Fox 9, прибывшие на место происшествия правоохранители вступили с ним в перестрелку, но мужчине удалось скрыться. При этом он успел застрелить политика-демократа Мелиссу Хортман и ее мужа. Сенатор-демократ Джон Хоффман и его жена тоже были ранены, но медики успели оказать им помощь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об «ужасной стрельбе», произошедшей в Миннесоте. Глава государства назвал ее «целенаправленной атакой на законодателей штата».

Ранее в столице США застрелили израильских дипломатов.

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