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Жителя Кузбасса приговорили к трем годам колонии из-за ошибки с начислением пособия

МВД: жителя Кузбасса осудили за кражу ошибочно начисленных ему 1,3 млн рублей
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Shutterstock

Центральный районный суд города Прокопьевска приговорил к трем годам колонии общего режима 40-летнего жителя Кузбасса по обвинению в краже денежных средств, которые были ему ошибочно выплачены по закрытому больничному листу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, в августе 2022 года мужчине должны были выплатить 13,7 тысячи рублей. Однако из-за пропущенной запятой размер пособия составил 1,3 млн рублей. Тогда жителю Прокопьевска предложили добровольно вернуть деньги, но тот отказался.

В МВД отметили, что в результате мужчина потратил полученные средства на посещение ночного клуба, покупку одежды и компьютера, а также ремонт квартиры и погашение долгов по кредитам. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Мужчина был взят под стражу в зале суда. Через некоторое время он пытался обжаловать приговор, однако Кемеровский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, добавил осужденному еще один месяц лишения свободы», — говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы, жителя Кузбасса обязали возместить причиненный ущерб, отметили в ведомстве.

3 июня в Москве суд поместил под стражу третьего фигуранта дела о хищении 127 млн рублей у курьера в «Москве-Сити». Ему избрали меру пресечения в виде ареста. Мужчина обвиняется в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере.

Ранее похитителя кенгуру из российских зоопарков отправили в психбольницу.

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