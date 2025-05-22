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Похитителя кенгуру из российских зоопарков отправили в психбольницу

ТАСС: ярославский суд отправил в психбольницу обвиняемого в краже кенгуру
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Фигурант дела о похищении кенгуру из зоопарков Ярославской и Калужской областей Иван Некрасов будет проходить психиатрическое лечение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

Решение принял Кировский районный суд — до 27 августа Некрасов будет находиться в медицинском учреждении, оказывающем психиатрическую помощь.

В конце сентября 2024 года из зоопарков исчезли сразу три кенгуренка: один — из Ярославля, два — из парка птиц «Воробьи» в Калужской области. Уже 2 октября Некрасова задержали на вокзале в Александрове, где при нем в сумке нашли одного из похищенных кенгурят. Позже выяснилось, что одного он продал, а еще одного спасти не удалось. Третьего кенгуренка — Кроша из Ярославского зоопарка — нашли в Подмосковье и вернули в родной зоопарк.

Уже на ранних стадиях следствия стало понятно, что у обвиняемого проблемы с психическим здоровьем. На одном из заседаний в октябре 2024 года у него произошел нервный срыв — он кричал, требовал прекратить видео- и аудиозапись процесса. Как заявляла его адвокат Екатерина Сентищева, у мужчины диагностировали психическое расстройство, он отбывал срок и уже проходил принудительное лечение. Позже его перевели из СИЗО в больницу по медицинским показаниям, а затем начали оформление документов на комплексную экспертизу.

Теперь Некрасова вновь официально направили на психиатрическое лечение. Суд определил, что на время расследования он будет в стационаре под наблюдением специалистов.

Ранее банда из россиян и украинцев украла обезьяну из зоопарка в Германии ради селфи.

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