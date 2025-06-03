Суд арестовал третьего фигуранта дела о краже 127 млн рублей у курьера в «Москве-Сити»

В Москве суд поместил под стражу третьего фигуранта дела о хищении 127 млн рублей у курьера в «Москве-Сити». Об этом сообщает столичная прокуратура.

Суд, с учетом позиции прокуратуры, избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста. Мужчина обвиняется в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере.

До этого Пресненский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении первого и второго фигурантов дела. Они оба проведут под стражей два месяца. Третьего фигуранта последним задержали в Ростове-на-Дону, у него изъяли 220 тысяч рублей, которые он, предположительно, получил в качестве вознаграждения за совершенное преступление.

Все случилось 25 мая, когда курьер приехал к башне «Империя», забрал чемодан с наличными, в котором находились 127 млн рублей, и планировал доставить их на такси по просьбе заказчика. Там он встретил мужчин, которые напали на него и забрали чемодан. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Позже по подозрению в совершении преступления задержали безработных уроженцев Чечни.

Ранее стало известно, что украденные у курьера в «Москве-Сити» 127 млн рублей до сих пор не нашли.