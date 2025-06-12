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В США запустили сайт для подачи заявок на «золотую карту» Трампа

В США заработал сайт для оформления «золотой карты» Трампа за $5 млн
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Kent Nishimura/Reuters

Администрация Соединенных Штатов запустила новый интернет-ресурс для подачи заявок на получение так называемой «золотой карты», стоимость которой составляет $5 миллионов. Этот документ предоставляет возможность получения постоянного вида на жительство в стране, сообщает корреспондент РИА Новости.

Заявку можно оформить через специализированный сайт, где необходимо указать свое имя, регион проживания и адрес электронной почты. На главной странице сайта представлено изображение золотой карты США, на фоне которой изображены фигуры президента Дональда Трампа, статуи Свободы и белоголового орлана — символа Соединенных Штатов.

Данную инициативу анонсировал Дональд Трамп, заявив, что она направлена на привлечение состоятельных иностранных граждан и потенциальную выгоду для страны в размере до $5 триллионов. Он также выразил уверенность в возможности выдачи более миллиона таких карт в будущем.

В апреле Трамп показал образец карты — пластиковый документ золотого цвета с его портретом. Ожидается, что новая программа может заменить действующую визу EB-5, которая предусматривает инвестирование от $800 тысяч до $1,05 млн в экономику США.

Ранее в США заявили, что канадцы боятся наплыва мигрантов из-за политики Трампа.

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