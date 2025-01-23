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В США заявили, что канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа

WP: жители Канады опасаются наплыва мигрантов из-за усиления борьбы с ними в США
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Global Look Press

Канадцы выразили опасения из-за наплыва мигрантов после усиления борьбы с ними в США. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Канадцы беспокоятся, что жесткие меры Трампа против иммиграции могут подтолкнуть мигрантов двигаться на север», — говорится в публикации.

Авторы уточняют, что именно так ситуация обстояла в первый президентский срок Трампа. В связи с этим некоторые пограничные переходы Канады уже подготовили планы на случай резкого увеличения желающих проникнуть в страну.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа наделила полномочиями депортировать нелегальных мигрантов агентства минюста, которые, в том числе, занимаются оружием и наркотиками.

Ранее Трамп обвинил Байдена в заселении Америки миллионами мигрантов.

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