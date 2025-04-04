Трамп представил дизайн «золотой карты» для получения гражданства

Президент США Дональд Трамп представил дизайн «золотой карты», которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство, заплатив за него $5 млн, пишет агентство РИА Новости.

Карта выполнена в золотом цвете, она украшена портретом Трампа. Он также назвал срок выпуска таких карт — они станут доступны для покупки менее чем через две недели.

Во второй половине января Трамп подписал указ, который ограничивает получение американского гражданства по праву рождения. По его словам, США — «единственная страна в мире», где действовали правила с получением гражданства по праву рождения.

Затем этот указ Трампа оспорили 22 штата, возглавляемые демократами. Если указ Трампа останется в силе, он впервые лишит права на гражданство более 150 тысяч детей, ежегодно рождающихся в Соединенных Штатах, заявила тогда генеральный прокурор Массачусетса Андреа Джой Кэмпбелл.

Вскоре федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал указ. Окружной судья США Джон Кофенауэр заявил во время слушания по оспариванию указа Трампа, что он «вопиюще неконституционен», и сказал, что удовлетворит ходатайство о его блокировке, поданное четырьмя штатами.

Ранее в США заявили, что канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа.