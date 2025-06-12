НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами РФ

НАТО разрабатывает новую систему спутникового наблюдения для мониторинга военных учений, передвижений и боевых действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адмирала верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации.

Планируется, что эта система будет использоваться для отслеживания ситуации на Украине и на границах России с восточными странами — членами альянса.

«НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения на Украине и на границах России со своими восточными странами-членами», -— говорится в сообщении.

Вандье рассказал, что данный проект позволит НАТО осуществлять наблюдение за «огромными территориями» и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Эта технология также может быть использована для мониторинга ситуации в Арктике.

Решение о создании собственной спутниковой группировки странами-членами альянса продиктовано опасениями относительно возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона, где США фокусируются на противостоянии с Китаем.

Проект должен быть запущен в январе 2026 года.

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