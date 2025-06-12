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НАТО создаст спутниковую систему для слежки за границами РФ

Bloomberg: НАТО создает спутниковую систему наблюдения за западными границами РФ
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Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

НАТО разрабатывает новую систему спутникового наблюдения для мониторинга военных учений, передвижений и боевых действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адмирала верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации.

Планируется, что эта система будет использоваться для отслеживания ситуации на Украине и на границах России с восточными странами — членами альянса.

«НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения на Украине и на границах России со своими восточными странами-членами», -— говорится в сообщении.

Вандье рассказал, что данный проект позволит НАТО осуществлять наблюдение за «огромными территориями» и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Эта технология также может быть использована для мониторинга ситуации в Арктике.

Решение о создании собственной спутниковой группировки странами-членами альянса продиктовано опасениями относительно возможного сокращения американского военного присутствия в Европе в пользу Азиатско-Тихоокеанского региона, где США фокусируются на противостоянии с Китаем.

Проект должен быть запущен в январе 2026 года.

Накануне заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях «Форума будущего 2050» заявил, что Россия готова отражать угрозы со стороны НАТО.

Ранее генсек НАТО заявил, что РФ может применить ядерное оружие в космосе

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