Генсек НАТО заявил, что РФ может применить ядерное оружие в космосе

Российская сторона рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе и может применить его против космических спутников западных стран. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Welt am Sonntag.

«Россия, по-видимому, изучает возможность размещения в космосе ядерного оружия, способного одним махом уничтожить сотни спутников», — заявил он.

По словам Рютте, последствия для Земли будут фатальными.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ракетно-космическая отрасль России должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета и повышения качества жизни россиян.

По его словам, в настоящее время ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением военной операции на Украине.

Ранее глава «Роскосмоса» высказался о сотрудничестве с NASA.