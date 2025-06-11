На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили о готовности РФ отразить любые угрозы на Балтике

Замглавы МИД Грушко: Россия готова к отражению угроз со стороны НАТО на Балтике
close
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях «Форума будущего 2050» заявил, что Россия готова отражать угрозы со стороны НАТО на Балтике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Россия внимательно следит за учениями НАТО в Балтийском море.

«Если мы посмотрим на всю активность НАТО на восточном фланге, то можно констатировать, что это на самом деле одно большое учение, объединенное общим замыслом сдерживания России, но разбитое на сегменты, чтобы выглядеть не так угрожающе. Но наши военные все понимают, поэтому мы готовы к отражению любых угроз», — поделился Грушко.

Он добавил, что все необходимые меры приняты, уточнив, что речь идет о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов.

До этого Грушко говорил, что Балтийское море становится ареной военного противостояния, конфликт здесь может начаться в любой момент.

Дипломат подчеркнул, что не преувеличивает, когда говорит о риске эскалации. Замминистра также отметил плотность военных учений и подобной активности в регионе.

Ранее в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025 с участием 50 кораблей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами