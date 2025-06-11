В МИД заявили о готовности РФ отразить любые угрозы на Балтике

Замглавы МИД Грушко: Россия готова к отражению угроз со стороны НАТО на Балтике

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко на полях «Форума будущего 2050» заявил, что Россия готова отражать угрозы со стороны НАТО на Балтике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Россия внимательно следит за учениями НАТО в Балтийском море.

«Если мы посмотрим на всю активность НАТО на восточном фланге, то можно констатировать, что это на самом деле одно большое учение, объединенное общим замыслом сдерживания России, но разбитое на сегменты, чтобы выглядеть не так угрожающе. Но наши военные все понимают, поэтому мы готовы к отражению любых угроз», — поделился Грушко.

Он добавил, что все необходимые меры приняты, уточнив, что речь идет о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов.

До этого Грушко говорил, что Балтийское море становится ареной военного противостояния, конфликт здесь может начаться в любой момент.

Дипломат подчеркнул, что не преувеличивает, когда говорит о риске эскалации. Замминистра также отметил плотность военных учений и подобной активности в регионе.

Ранее в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025 с участием 50 кораблей.