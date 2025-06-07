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В Ростовской области ликвидировано горение на складе

Открытое горение ликвидировано на складе в Азове Ростовской области
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Telegram-канал «Азов (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) новости»

Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение на складе полимерной продукции в городе Азове Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«В 14:53 произошла ликвидация открытого горения», — сказано в сообщении.

До этого поступила информация, что пожар в складском помещении полимерной продукции локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал работник склада 1978 года рождения, его доставили в больницу с ожогами.

Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой внутри здания. К работам были привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее в Красноярске ликвидировали пожар на хлебопекарном предприятии.

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