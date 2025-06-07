В Ростовской области ликвидировано горение на складе

Пожарно-спасательные расчеты ликвидировали открытое горение на складе полимерной продукции в городе Азове Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«В 14:53 произошла ликвидация открытого горения», — сказано в сообщении.

До этого поступила информация, что пожар в складском помещении полимерной продукции локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров. В результате пожара пострадал работник склада 1978 года рождения, его доставили в больницу с ожогами.

Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой внутри здания. К работам были привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее в Красноярске ликвидировали пожар на хлебопекарном предприятии.