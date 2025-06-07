Пожар на складе в Ростовской области локализовали

В городе Азове Ростовской области локализовали пожар в складском помещении полимерной продукции на площади 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

При этом пострадал работник склада 1978 года рождения, его доставили в больницу с ожогами.

Тушение пожара осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания. К работам привлечены 37 пожарных и 13 единиц техники.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе. Кадры со столбом черного дыма на месте возгорания публиковал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как уточняется в публикации, поблизости находятся торговый центр и госпиталь.

Ранее в Красноярске ликвидировали пожар на хлебопекарном предприятии.