В Красноярске ликвидировали пожар на хлебопекарном предприятии

Специалисты ликвидировали пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров на хлебопекарном предприятии в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

«Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве рассказали, что возгорание произошло на хлебопекарном предприятии на Тамбовской улице, в результате огонь охватил порядка 1,5 тыс. кв. метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек. В ликвидации пожара были задействованы 50 спасателей и 17 единиц техники.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе. Кадры со столбом черного дыма на месте возгорания публиковал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как уточняется в публикации, поблизости находятся торговый центр и госпиталь.

Как сообщили в МЧС России, на территории производственного здания «Колесник» загорелся металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах на горящем в Красногорске обувном складе.