На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В Красноярске ликвидировали пожар на хлебопекарном предприятии

МЧС: пожар на хлебопекарном предприятии в Красноярске ликвидирован
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Специалисты ликвидировали пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров на хлебопекарном предприятии в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МЧС.

«Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве рассказали, что возгорание произошло на хлебопекарном предприятии на Тамбовской улице, в результате огонь охватил порядка 1,5 тыс. кв. метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 60 человек. В ликвидации пожара были задействованы 50 спасателей и 17 единиц техники.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе. Кадры со столбом черного дыма на месте возгорания публиковал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как уточняется в публикации, поблизости находятся торговый центр и госпиталь.

Как сообщили в МЧС России, на территории производственного здания «Колесник» загорелся металлический ангар на 900 «квадратах», две хозпостройки и резиновая крошка. Огонь распространился на площади в 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли 45 пожарных и 13 единиц техники.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах на горящем в Красногорске обувном складе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами