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Общество
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В российском детском саду ребенку отрезало часть пальца

В Тюменской области детский сад выплатит 300 тысяч за травму воспитанницы
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Telegram-канал «Прокуратура Тюменской области»

В Тюменской области детский сад выплатит компенсацию морального вреда семье двухлетней воспитанницы, которая получила травму в учреждении. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в детском саду села Ярково.

«После прогулки, в тамбуре раздевалки кто-то из детей по неосторожности зажал входной дверью кисть левой руки двухлетней дочери заявительницы. В результате произошла частичная травматическая ампутация ногтевой фаланги четвертого пальца руки», — уточнили в ведомстве, добавив, что травма была квалифицирована медиками как «легкий вред здоровью».

Проверка по заявлению матери пострадавшей установила, что учреждение не обеспечило безопасные условия для пребывания ребенка. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу родственницы девочки компенсации.

«Ярковский районный суд взыскал 300 тысяч рублей. После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение», — подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

Ранее аналогичную травму получила семилетняя воспитанница детского сада в Санкт-Петербурге.

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