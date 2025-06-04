В российском детском саду ребенку отрезало часть пальца

В Тюменской области детский сад выплатит 300 тысяч за травму воспитанницы

В Тюменской области детский сад выплатит компенсацию морального вреда семье двухлетней воспитанницы, которая получила травму в учреждении. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в детском саду села Ярково.

«После прогулки, в тамбуре раздевалки кто-то из детей по неосторожности зажал входной дверью кисть левой руки двухлетней дочери заявительницы. В результате произошла частичная травматическая ампутация ногтевой фаланги четвертого пальца руки», — уточнили в ведомстве, добавив, что травма была квалифицирована медиками как «легкий вред здоровью».

Проверка по заявлению матери пострадавшей установила, что учреждение не обеспечило безопасные условия для пребывания ребенка. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу родственницы девочки компенсации.

«Ярковский районный суд взыскал 300 тысяч рублей. После вступления в силу решения суда прокуратура проконтролирует его исполнение», — подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

Ранее аналогичную травму получила семилетняя воспитанница детского сада в Санкт-Петербурге.