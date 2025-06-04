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Юрист объяснил, за чей счет мигранты сдают экзамены по русскому языку

Юрист Андрейцо: экзамены по русскому языку мигранты сдают за свой счет
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Илья Питалев/РИА Новости

Иностранные граждане в России сдают экзамены по русскому языку за свой счет. В случае неудачи, у них есть возможность записаться на пересдачу, так как в противном случае мигрант не будет иметь нужного статуса для работы, объяснил 360.ru юрист, доцент РАНХиГС/ГУАП Сергей Андрейцо.

По словам специалиста, тестирование проводится не по правилам студенческих сессий – все оплачивает сам иностранный гражданин, который заинтересован в успешной сдаче экзамена, поэтому «отчисление» ему не грозит и количество попыток не ограничивается. После прохождения тестирования он получает статус, который предоставляет ему доступ к необходимым видам деятельности, – такой человек может спокойно трудоустраиваться, отметил юрист.

«Поэтому это двойная мотивация. Его не отчислят, можно готовиться до бесконечности. По своей сути экзамен не основная заградительная мера. Мы говорим о совершеннолетних гражданах, но теперь и при приеме в школу идет тестирование», — напомнил Андрейцо.

До этого мигранты могли вообще не знать русский язык – это даже не считалось основанием для отказа в приеме в школу, добавил эксперт. При этом, по его мнению, введение тестирования само по себе не дает никакого существенного результата.

«Но если одновременно следить за организациями, которые принимают экзамен, и применять все остальные меры, то результат будет», — заключил юрист.

Напомним, по данным Минобрнауки, порядка 30% иностранцев не могут сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первого раза, а почти половина из них не справляется и при повторной попытке. Причем подчеркивается, что уровень несдачи вырос с 3% до 30% после того, как из процесса были исключены частные компании. Этот показатель остается стабильным с мая 2024 года.

Ранее в Госдуме захотели запретить один «аттракцион невиданной щедрости» для мигрантов.

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