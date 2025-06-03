На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Госдуме захотели запретить один «аттракцион невиданной щедрости» для мигрантов

В ЛДПР предложили отменить социальные пенсии для мигрантов в пользу россиян
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Госдуме предложили отменить социальную пенсию по старости для мигрантов и перераспределить освободившиеся средства в пользу пожилых россиян. С соответствующим законопроектом выступили депутаты партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что Россия является привлекательной страной для иностранцев из-за возможности получать социальную пенсию. Ее соотношение к зарплатам в стране находится на уровне около 28%, что говорит о низком размере, но государство продолжает выплачивать пенсии иностранным гражданам из бюджета страны.

В связи с этим предлагается отменить пенсию по старости для иностранцев, чтобы защитить пенсионную систему от «необоснованных социальных обязательств», снизить нагрузку на бюджет и восстановить принцип, согласно которому она определяется «результатом участия в жизни государства, а не формального присутствия».

«С какой стати мы в России должны платить социальную пенсию мигрантам? Они что, десятилетиями работали на благо государства, восстанавливали страну, вкладывали в экономику, инфраструктуру? Ничего подобного, это делал и делает русский человек на протяжении всей своей жизни. А иностранные граждане приезжают на все готовое и, более того, паразитируют на нашей социальной системе», — заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР указал, что российские пенсионеры получают чуть более 15 тысяч рублей, при этом иностранцы наравне с ними имеют социальную пенсию по возрасту. Он предложил прекратить «аттракцион невиданной щедрости» для мигрантов и перераспределить деньги в пользу россиян.

«Поэтому вносим законопроект, который запретит выплату социальных пенсий по старости иностранцам и лицам без гражданства, которые постоянно проживают в России и от которых уже скоро не будет житья», — заявил политик.

21 мая сообщалось, что в Госдуме готовят девять новых законопроектов по мигрантам. Они затрагивают широкий спектр вопросов – от уточнения понятия «соотечественник» до национальных автономий.

Ранее в РПЦ предупредили, что россиянам грозят «непростые времена» из-за мигрантов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами