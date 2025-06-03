На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Треть мигрантов в России завалили экзамен по русскому языку

Минобрнауки: треть мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки
close
Илья Питалев/РИА Новости

Около 30% иностранцев не могут сдать экзамен по русскому языку как иностранному с первого раза, а почти половина из них не справляется и при повторной попытке. Об этом сообщили ТАСС в министерстве науки и высшего образования.

По данным министерства, уровень несдачи вырос с 3% до 30% после того, как из процесса были исключены частные компании. Этот показатель остается стабильным с мая 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что продолжают вести системный мониторинг результатов экзаменов.

Сложности начались после вступления в силу закона, который с 10 декабря 2023 года запретил передавать права на проведение экзамена сторонним организациям. До этого подобные экзамены могли проводить коммерческие структуры по договору. Теперь решение о включении новых экзаменующих учреждений в специальный перечень принимается только по согласованию с Минобрнауки, МВД и Рособрнадзором.

Тем временем в МВД сообщали, что с начала этого года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тыс. иностранцев. В ведомстве уточнили, что, как правило, проверка проводится в случаях отсутствия сведений о приобретении российского гражданства лицом, получившим паспорт, а также информации, свидетельствующей о законности получения или прекращения гражданства России.

До этого зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев сообщил, что депутаты готовят девять новых законопроектов, направленных на изменение миграционного законодательства. Они затрагивают широкий спектр вопросов – от уточнения понятия «соотечественник» до национальных автономий.

Ранее в Госдуме призвали бороться против незаконной миграции в вузах.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами