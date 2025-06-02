На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В США 150-килограммовый мужчина судится с Walt Disney World из-за хлипкой горки

Американец с весом 151 кг судится с Walt Disney World после падения на горке
close
Shutterstock

Американец Юджин Стрикленд, получивший травму во время катания на водной горке в Walt Disney World, требует от парка развлечений $50 тысяч ущерба. Об этом сообщает газета New York Post.

В судебном иске, который мужчина подал 29 мая, он утверждает, что до сих пор борется с последствиями «катастрофических травм», которые он получил во время катания на горках в аквапарке в июле 2021 года. На тот момент мужчина весил 334 фунта (более 151 кг). При этом не уточняется, знал ли Юджин о рисках из-за большого веса перед спуском с горки или нет.

Стрикленд рассказал, что на мгновение взлетел в воздух, а затем приземлился на твердую пластиковую поверхность горки. Мужчина утверждает, что получил серьезные травмы и до сих пор страдает от боли и шрамов, а также не может «наслаждаться жизнью».

До этого американец похудел на 61 кг после того, как его не пустили на аттракцион. Брайан Клегг признался, что весил 185 кг и всю жизнь боролся с избыточным весом, испытывая боли даже при ходьбе. Мужчина рассказал, что часто ел фастфуд и сладости, однако решил сесть на диету после «публичного унижения» в парке развлечений.

По словам американца, он начал правильно питаться и записался в спортзал. Теперь он с гордостью носит рубашки размера XXL вместо XXXXXL и уменьшил размер талии.

Ранее у долгого похудения нашли неожиданный полезный эффект.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами