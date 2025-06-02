В США 150-килограммовый мужчина судится с Walt Disney World из-за хлипкой горки

Американец Юджин Стрикленд, получивший травму во время катания на водной горке в Walt Disney World, требует от парка развлечений $50 тысяч ущерба. Об этом сообщает газета New York Post.

В судебном иске, который мужчина подал 29 мая, он утверждает, что до сих пор борется с последствиями «катастрофических травм», которые он получил во время катания на горках в аквапарке в июле 2021 года. На тот момент мужчина весил 334 фунта (более 151 кг). При этом не уточняется, знал ли Юджин о рисках из-за большого веса перед спуском с горки или нет.

Стрикленд рассказал, что на мгновение взлетел в воздух, а затем приземлился на твердую пластиковую поверхность горки. Мужчина утверждает, что получил серьезные травмы и до сих пор страдает от боли и шрамов, а также не может «наслаждаться жизнью».

До этого американец похудел на 61 кг после того, как его не пустили на аттракцион. Брайан Клегг признался, что весил 185 кг и всю жизнь боролся с избыточным весом, испытывая боли даже при ходьбе. Мужчина рассказал, что часто ел фастфуд и сладости, однако решил сесть на диету после «публичного унижения» в парке развлечений.

По словам американца, он начал правильно питаться и записался в спортзал. Теперь он с гордостью носит рубашки размера XXL вместо XXXXXL и уменьшил размер талии.

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