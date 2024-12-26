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Мужчина сбросил 61 килограмм после того, как его не пустили покататься на аттракционе

Good News Network: американец похудел на 61 кг, чтобы покататься на аттракционе
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Dasha Petrenko/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из США похудел на 61 килограмм после того, как его не пустили покататься на аттракционе, пишет Good News Network.

Брайан Клегг, который всю жизнь боролся с избыточным весом и в какой-то период весил 185 килограммов, испытывал сильные боли даже при ходьбе. Мужчина признается, что часто ел фастфуд и сладкие закуски, заедая таким образом стресс. Однако он решил сесть на диету, когда его не пустили на аттракцион, «публично унизив».

Американец рассказал, что начал правильно питаться, больше находиться на свежем воздухе, а также записался в спортзал. Таким образом ему за 11 месяцев удалось сбросить 61 кг.

«Я не мог бы жить так дальше. У меня были мечты, но я задавался вопросом, как долго я проживу», — рассказывает он.

Теперь он с гордостью носит рубашки размера XXL вместо XXXXXL и уменьшил размер талии.

«Я впервые покатался на американских горках, поднялся на горы и небоскребы и много гуляю», — добавил Брайан.

Ранее похудевшая певица Кристина Агилера вышла на публику в мини-платье с кружевными колготками.

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