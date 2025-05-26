В Новосибирской области на обочине нашли изрезанного подростка, его не спасли

В Новосибирской области подростка изрезали из-за телефона и бросили на обочине

В Новосибирской области 17-летнего подростка обнаружили на обочине дороги с травмами, спасти его не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, предположительно, конфликт, из-за которого школьник оказался в этой ситуации, произошел 24 мая. По версии следствия, на юношу напали с из-за телефона, другие подробности не приводятся.

Вскоре его нашли недалеко от лесополосы, медики обнаружили у него ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что фигурант на данный момент скрывается, его уже объявили в розыск.

До этого в Москве пострадал курьер, который перевозил 127 миллионов рублей. Мужчина брал заказы на сайте бесплатных объявлений, но однажды с ним связался мужчина, который предложил перевозить деньги на адреса.

После того, как он забрал средства с точки, на него напали, избили и забрали чемодан со средствами.

Ранее мужчина несколько раз ударил ножом соседа за то, что тот назвал его жену сплетницей.