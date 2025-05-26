В Москве у курьера украли чемодан со 127 млн рублей

В Москве ограбили и избили курьера, который перевозил чемодан с наличными. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

34-летний пострадавший подрабатывает курьером, находя заказы на сайте бесплатных объявлений. В один из дней с ним связался мужчина, представившийся Александром, и предложил перевозить деньги из «Сити» на указанные адреса. За работу москвичу пообещали 10 тысяч рублей.

25 мая курьер приехал к башне «Империя», забрал чемодан с наличными, в котором находились 127 млн рублей, и планировал доставить их на такси по просьбе заказчика. Неожиданно к нему подошли трое мужчин, один из них отвлек внимание курьера, двое других набросились на потерпевшего, избили его, отобрали чемодан с деньгами и скрылись.

Курьер позвонил заказчику и обратился в правоохранительные органы. Полицейские отследили маршрут нападавших. Сначала грабители сели в такси белого цвета и доехали до Мукомольного проезда. Там они поменяли номера, а после вызвали другое такси и доехали до ТЦ «Саларис» на Киевском шоссе. После этого их след пропал. Как отмечает Baza, точная сумма похищенного известна курьеру только со слов работодателя, чемодан он не открывал и денег не видел.

Ранее сотрудник полиции инсценировал грабеж и отобрал сумку с 5,5 млн рублей у знакомого курьера.