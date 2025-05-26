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Мужчина несколько раз ударил ножом соседа за то, что тот назвал его жену сплетницей

WOB: индонезиец напал с ножом на соседа, назвавшего его жену сплетницей
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Индонезиец несколько раз ударил ножом соседа за то, что тот сказал, что его жена любит сплетничать, пишет World of Buzz.

В Индонезии 38-летний мужчина по имени был арестован после того, как ударил ножом соседа из-за оскорбления в адрес своей супруги. По данным местных СМИ, конфликт начался из-за того, что пострадавший назвал супругу нападавшего сплетницей.

В результате нападения сосед получил несколько ножевых ранений: на обе руки и правый бок живота. Потерпевший попытался сбежать, но индонезиец догнал его и ударил снова. После инцидента мужчина скрывался от правоохранительных органов несколько дней, но сам сдался полиции.

Полиция ожидает, пока пострадавший полностью восстановится после ранений, чтобы провести полноценное расследование. Сам потерпевший также может быть привлечён к ответственности за нападение, так как случайно ранил ножом жену соседа, пытаясь защититься.

Ранее женщина не смогла смириться с расставанием и похитила жену своего бывшего.

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