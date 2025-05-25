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Россия выдала Камбодже экс-магната, обвиняемого в шантаже

«Ъ»: переданный Камбодже экс-магнат Ситхи просил у России политического убежища
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МВД России

Переданный Россией Камбодже экс-магнат Хенг Ситхи просил политического убежища. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ситхи находился в российском СИЗО «Кресты» с января 2025 года. На родине мужчина обвиняется в вымогательстве свыше $2 млн в ноябре 2024 года. При этом сам камбоджиец обвинял власти своей страны в пособничестве кибермошенничеству. Он просил у российских властей политического убежища и утверждал, что возвращение в Камбоджу может быть опасным для его жизни, но ему было в нем отказано.

По данным «Ъ», о планируемой экстрадиции Ситхи его адвокатов не предупредили должным образом, и они узнали о ней из новостей.

До этого Генпрокуратура России сообщила, что 24 мая Ситхи был передан Камбодже из аэропорта Пулково при сотрудничестве Интерпола и Федеральной службы исполнения наказаний для привлечения к уголовной ответственности за шантаж с отягчающими обстоятельствами.

Ранее новые власти Сирии обратились к России с просьбой выдать Башара Асада.

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