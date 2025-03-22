Al Arabiya сообщила о требовании властей Сирии к России выдать Башара Асада

Новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада. Об этом телеканал Al Arabiya сообщает в своем аккаунте в соцсети X.

По словам сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа, власти страны будут судить Асада.

До этого президент России Владимир Путин направил послание главе сирийского государства Ахмеду аш-Шараа. По словам Пескова, в послании Путин поддержал усилия по скорейшей стабилизации обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

Представитель Кремля добавил, что Россия готова к развитию практического взаимодействия с руководством Сирии «по всему комплексу вопросов двусторонней повестки дня».

Bloomberg писал, что российская сторона близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое должно позволить Москве сохранить часть персонала и оборудования в стране. Издание подчеркнуло, что Россия может оставить за собой контроль над военно-морскими и военно-воздушными базами в Сирии, которые принадлежали ей до свержения экс-главы государства Башара Асада.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.