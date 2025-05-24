Иностранного бизнесмена экстрадировали из РФ из-за обвинений в вымогательстве

Бизнесмена из Камбоджи экстрадировали из РФ из-за обвинений в вымогательстве

Обвиняемого в вымогательстве более $2 млн бизнесмена из Камбоджи Хенга Ситхи экстрадировали из России. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Скрываясь от правоохранителей, Хенг Ситхи обосновался в Санкт-Петербурге. Сегодня он возвращается домой под конвоем. Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче беглеца», — говорится в сообщении.

Известно, что бизнесмен находился в розыске Интерпола. В пресс-службе судов Петербурга ранее сообщали, что беглый предприниматель был арестован на 40 суток.

Из документов дела следует, что Ситхи шантажировал девушку в Камбодже и потребовал от нее $2 млн, грозясь опубликовать от ее имени пост в соцсетях с клеветой. Девушка отказалась, а обвиняемый выполнил свое обещание, затем покинул страну.

Недавно в Россию из Белоруссии экстрадировали участника банды «Ифы-Козлова», которая действовала в Воркуте.

Ранее из России в Испанию экстрадировали грабителя, которого искал Интерпол.