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У школьника из Дагестана остановилось сердце после обострения болезни на тренировке

В Дагестане у мальчика остановилось сердце после тренировки по борьбе
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Freepik

В Дагестане десятилетний мальчик попал в больницу после занятий в спортивной школе. Об этом сообщает министерство спорта региона.

По данным ведомства, во время тренировки у ребенка ухудшилось самочувствие. Взрослые обратили внимание на ситуацию и вызвали врачей, которые доставили ребенка в медучреждение Махачкалы, но там у пациента остановилось сердце.

Выяснилось, что у мальчика были серьезные проблемы со здоровьем, о которых раньше не знали.

В министерстве призвали родителей регулярно водить детей на обследование, чтобы своевременно выявлять у них болезни.

До этого в Красноярске 11-летний мальчик сорвался с высоты во время тренировки по спортивному туризму. Он поднимался в верх, но наверху случайно отстегнул страховку и упал, пролетев около шести метров. Спасти его не удалось. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в Томске школьница сломала руку на занятиях по аэройоге.

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