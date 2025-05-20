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В Томске школьница сломала руку на занятиях по аэройоге

В Томcке школьница получила травмы, упав из гамака на аэройоге

Прокуратура Томской области через суд требует выплатить более 2 миллионов рублей компенсации морального вреда девочке, получившей травмы на занятии аэро йогой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в марте 2025 года, 11-летняя девочка упала из гамака во время занятия аэройогой, у конструкции оборвался страховочный трос. Пострадавшая получила перелом руки, мать школьницы обратилась в прокуратуру.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании в пользу несовершеннолетней с индивидуального предпринимателя — владелицы фитнес-комплекса компенсации морального вреда, а также расходов на лечение в общей сумме более 2 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Саратовской области ребенок получил тяжелую травму, упав с велосипеда. Пострадавший был доставлен в отделение реанимации саратовской детской больницы и экстренно прооперирован. У него диагностировали разрыв поджелудочной железы. Вертолетом санавиации маленького пациента перевезли в Москву в НИИ неотложной детской травматологии и хирургии, где он проходит дальнейшее лечение.

Ранее в Москве школьницу парализовало во время тренировки.

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