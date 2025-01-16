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Ребенок умер во время тренировки в российской школе

11-летний мальчик погиб во время тренировки по спортивному туризму в Красноярске

В Красноярске во время тренировки по спортивному туризму трагически погиб 11-летний мальчик. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Данный инцидент произошел в спортзале гимназии №13, когда ребенок поднимался по канату. На высоте около шести метров он неудачно отстегнул страховку и упал на пол. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Известно, что мальчик занимался в секции уже два года, а тренер работал в гимназии на постоянной основе. В связи с произошедшим начата проверка на соблюдение норм безопасности во время тренировок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

18 декабря сообщалось, что в Бурятии восьмиклассник умер во время урока. Инцидент произошел в поселке Нижняя Иволга, восьмикласснику внезапно стало плохо во время урока, он потерял сознание. Педагог вызвала медицинских работников школы, которые пытались реанимировать подростка около сорока минут, но спасти его не удалось.

Ранее в Пермском крае 14-летний подросток умер после тренировки по хоккею.

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