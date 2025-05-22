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Названы главные причины появления тремора рук у пожилых

Врач Гайфутдинов: тремор рук может возникать у пожилых из-за стресса
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Global Look Press

Высокое давление и стресс могут стать причинами появления тремора рук у пожилых. Об этом «Москве 24» рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.

Он пояснил, что переживания активизируют симпатическую нервную систему людей, а также повышают давление и учащают сердцебиение. Это может вызвать физиологическую реакцию — тремор, который стихает, когда человек успокаивается.

«Это защитная реакция организма. <..> У людей с патологиями тремор возникает в ответ на внутренний стресс, связанный с нарушением жизненно важных показателей — метаболитов, контролирующих мозг, уровня сахара и других показателей. Например, если давление падает, симпатическая активность поднимает его за счет тремора», — отметил Гайфутдинов.

По его словам, причинами тремора часто выступают гипертония, болезнь Паркинсона, патологии щитовидной железы и сахарный диабет. Он также появляется у тех, чьи родственники страдали от недуга, заключил врач.

Ученые из Португальского научного фонда Шампалимо до этого установили, что сохранение дофамина в хвостатом ядре головного мозга может усиливать тремор в состоянии покоя при болезни Паркинсона.

Ранее врач перечислил неочевидные признаки болезни Паркинсона.

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