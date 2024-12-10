Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что вызывает тремор при болезни Паркинсона

npj PD: за тремор при болезни Паркинсона может отвечать хвостатое ядро мозга

close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Португальского научного фонда Шампалимо установили, что сохранение дофамина в хвостатом ядре головного мозга может усиливать тремор в состоянии покоя при болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Parkinson's Disease (PD).

Болезнь Паркинсона — прогрессирующее неврологическое заболевание, при котором пациентам часто приходится сталкиваться с такими симптомами, как тремор, ригидность и замедленные движения. Тремор в покое, один из самых узнаваемых, но до сих пор плохо изученных симптомов, проявляется в виде дрожания, когда мышцы расслаблены.

Потеря дофамина в таких мозговых областях, как скорлупа, нарушает регуляцию движений и является классическим признаком БП. Заместительная терапия дофамином, например, с помощью леводопы, помогает облегчить тремор у некоторых пациентов, но другие не замечают улучшений или даже сталкиваются с ухудшением симптомов.

В рамках нового исследования, проведенного с участием более 500 пациентов, ученые из клинического центра Шампалимо использовали данные клинических обследований, сканирования DaT (для визуализации дофаминергических нейронов) и носимых датчиков движения для точного измерения интенсивности тремора и его «локализации» в мозге. В результате они выявили четкую связь между уровнем нейромедиатора дофамина в хвостатом ядре и выраженностью тремора.

Хвостатое ядро объединяет пространственную информацию и пространственную рабочую память с «формулировкой» двигательной активности, кодирует моторный отклик, сохраняет позу тела, контролирует скорость и точность движений.

Одним из наиболее интригующих открытий стало то, что чем больше дофамина сохраняется в хвостатом ядре с одной стороны мозга, тем сильнее проявляется тремор с той же стороны тела.

Ранее был найден способ сохранить здоровье мозга при болезни Альцгеймера и старении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами